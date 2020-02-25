Елена Драпеко - про вступление Шнура в партию: «Бунтовщиков в Госдуме должно быть побольше. Неуправляемых как раз не хватает»
Владимир Ворсобин обсуждает с депутатом Госдумы Еленой Драпеко и политтехнологом, социальным психологом Алексеем Рощиным, зачем звезды шоу-бизнеса идут в политику
Елена Драпеко - про вступление Шнура в партию: «Бунтовщиков в Госдуме должно быть побольше. Неуправляемых как раз не хватает»
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