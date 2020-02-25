2020-02-25T20:22:55+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Елена Драпеко - про вступление Шнура в партию: «Бунтовщиков в Госдуме должно быть побольше. Неуправляемых как раз не хватает»

Зачем звезды шоу-бизнеса идут в политику.Зачем звезды шоу-бизнеса идут в политику.

Владимир Ворсобин обсуждает с депутатом Госдумы Еленой Драпеко и политтехнологом, социальным психологом Алексеем Рощиным, зачем звезды шоу-бизнеса идут в политику

Елена Драпеко - про вступление Шнура в партию: «Бунтовщиков в Госдуме должно быть побольше. Неуправляемых как раз не хватает»

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