26 Февр. 2020 2020-02-26T11:11:43+03:00

Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают вместе с автоэкспертом Кириллом Бревдо всё, что касается водителей, дорог и машин.

Разделяй и властвуй: водителей хотят разделить на касты и выписывать им разные штрафы 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.