2020-02-26T15:22:22+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Путин возмутился призывами в сети убивать детей сотрудников Росгвардии, подросток планировал убийство 40 человек, эра нефти продлится еще не менее 20 лет

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня

Путин возмутился призывами в сети убивать детей сотрудников Росгвардии, подросток планировал убийство 40 человек, эра нефти продлится еще не менее 20 лет

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