2020-02-26T16:25:28+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Сурков объяснил уход с поста помощника президента, корреспондент «Комсомолки» решил стать настоящим киборгом, у россиян не хватает времени на профессиональное развитие и личную жизнь

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня

Сурков объяснил уход с поста помощника президента, корреспондент «Комсомолки» решил стать настоящим киборгом, у россиян не хватает времени на профессиональное развитие и личную жизнь

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