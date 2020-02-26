Сурков объяснил уход с поста помощника президента, корреспондент «Комсомолки» решил стать настоящим киборгом, у россиян не хватает времени на профессиональное развитие и личную жизнь
Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.
Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня
Сурков объяснил уход с поста помощника президента, корреспондент «Комсомолки» решил стать настоящим киборгом, у россиян не хватает времени на профессиональное развитие и личную жизнь
00:00
00:00
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.