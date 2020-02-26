26 Февр. 2020 2020-02-26T21:31:49+03:00

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями.

ФСБ задержала в Саратове двух подростков по подозрению в подготовке нападения на школу. Можно ли 13-летних отправлять на пожизненное? 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!