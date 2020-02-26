ФСБ задержала в Саратове двух подростков по подозрению в подготовке нападения на школу. Можно ли 13-летних отправлять на пожизненное?
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, почему агрессивных подростков становится всё больше, чем грозит МВД новая кампания по очистке рядов и что хотел сказать Сурков в своём интервью
ФСБ задержала в Саратове двух подростков по подозрению в подготовке нападения на школу. Можно ли 13-летних отправлять на пожизненное?
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