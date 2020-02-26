«Всем советую закупать не маски, а оксолиновую мазь. Я спасалась с её помощью в Китае»: Спецкор КП Дарья Асламова ведёт репортаж из карантина по коронавирусу
Самый отважный журналист «Комсомолки» советует всем слушателям Радио КП, что сейчас можно купить для защиты от инфекции, пока ещё не исчезло из продажи
«Всем советую закупать не маски, а оксолиновую мазь. Я спасалась с её помощью в Китае»: Спецкор КП Дарья Асламова ведёт репортаж из карантина по коронавирусу
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