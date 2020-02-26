2020-02-26T11:49:22+03:00
Свежие лица
Дарья АСЛАМОВАСветлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

«Всем советую закупать не маски, а оксолиновую мазь. Я спасалась с её помощью в Китае»: Спецкор КП Дарья Асламова ведёт репортаж из карантина по коронавирусу

Спецкор «КП» Дарья Асламова вернулась из Китая и попала под домашний карантин в Москве.Спецкор «КП» Дарья Асламова вернулась из Китая и попала под домашний карантин в Москве.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Самый отважный журналист «Комсомолки» советует всем слушателям Радио КП, что сейчас можно купить для защиты от инфекции, пока ещё не исчезло из продажи

«Всем советую закупать не маски, а оксолиновую мазь. Я спасалась с её помощью в Китае»: Спецкор КП Дарья Асламова ведёт репортаж из карантина по коронавирусу

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