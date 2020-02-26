2020-02-26T13:15:26+03:00
Открытая студия
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Импортозамещение забуксовало на пармезане. В России научились делать мягкие сыры, но к качеству твердых пока вопросы

Президент «Группы Компаний Кабош» Дмитрий Матвеев в Открытой студии Радио «Комсомольская правда».Президент «Группы Компаний Кабош» Дмитрий Матвеев в Открытой студии Радио «Комсомольская правда».

Поднявшаяся в 2014 году волна импортозамещения создала условия для появления в России множества новых сыроварен. О том, как правильно выбирать сыр, «Комсомольской правде» рассказал президент «Группы Компаний Кабош» Дмитрий Матвеев

Импортозамещение забуксовало на пармезане. В России научились делать мягкие сыры, но к качеству твердых пока вопросы

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