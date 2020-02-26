2020-02-27T00:47:56+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

27 февраля. Утверждение ордена «Святого Георгия», разоблачение культа Сталина, пожар в гостинице «Россия»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

27 февраля. Утверждение ордена «Святого Георгия», разоблачение культа Сталина, пожар в гостинице «Россия»

00:00
00:00

27 февраля. В этот день в разные годы:

1807 год - утвержден орден «Святого Георгия» для награждения унтер-офицеров и солдат.

1956 год - Никита Хрущев обнародовал доклад с разоблачением культа Сталина.

1977 год - сильнейший пожар в гостинице «Россия».

1999 год - Бритни Спирс возглавляет британский хит-парад.

Скачать передачу [mp3, 20.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
22 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 17-23 февраля. Пятое покушение на Александра II, патент на фонограф Томаса Эдисона, создание тайного общества «Союз спасения», доклад Лобачевского о неевклидовой геометрии

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
15 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 10-16 февраля. Первый чемпионат мира по фигурному катанию, премьера фильма «Москва слезам не верит», открытие Сандуновских бань, подписание Петром I указа о наследнике престола

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 13 февраля. Решение о строительстве железной дороги в России, премьера вальса Штрауса «На голубом Дунае», убийство вора Леньки Пантелеева, открытие станции «Мирный»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
12 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 12 февраля. Первое исполнение «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, создание Европейского вещательного союза, начало строительства космодрома «Байконур»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
11 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 11 февраля. Строительство «потаенного судна», первый золотой диск в истории грамзаписи, премьера фильма «Москва слезам не верит», кончина Уитни Хьюстон

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 3-9 февраля. Гибель американского певца Бадди Холли, похищение внучки американского миллиардера Патриции Херст, введение западно-европейского календаря, дуэль Пушкина и Дантеса

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Участники встречи в Амане "проголосовали" за всеправославное согласие для вопросов автокефалии
На Украине рассказали о плане перехватить Крым "из ослабевших рук России"
Depeche Mode анонсировали выпуск документального фильма "Spirits of the forest" на DVD
Из-за коронавируса цена нефти обновила годовой минимум
В Минобороны рассказали о полете двух Ту-142 над Норвежским и Баренцевым морями
Пакистан выплатил России советский долг в размере $93,5 млн
Роспотребнадзор: коронавирус может распространяться через грязные руки и воду
В российском посольстве рассказали, почему его работники освобождены от оплаты въезда в центр Лондона
В Грузии выявили первый случай заражения коронавирусом
Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Финляндии и Пакистане
Курпатов: "Медицина ослабляет наш организм"
Самолёт, летевший из Москвы в Пермь, экстренно приземлился в Шереметьеве
Андрей Курпатов рассказал о том, когда появятся сверхлюди
В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата
Доктор Курпатов: Фантаст Кунц не мог предсказать коронавирус. Это просто совпадение
Доктор Курпатов: В политику пойти желания не было, но звали
"Цифровое слабоумие": Андрей Курпатов предостерёг о появлении новой болезни
Польша выдала России двух обвиняемых в мошенничестве и краже
Дмитрий Медведев поддержал создание в России карты волонтеров
В Хорватии откроется первая в Европе выставка о немецкой оккупации на территории СССР
Все по ГОСТу: с 1 марта в России ретро-транспорт будет ездить на общих правах
Международная компания купила у России права на экранизацию сериала "Перевал Дятлова"