27 февраля. Утверждение ордена «Святого Георгия», разоблачение культа Сталина, пожар в гостинице «Россия»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
27 февраля. Утверждение ордена «Святого Георгия», разоблачение культа Сталина, пожар в гостинице «Россия»
27 февраля. В этот день в разные годы:
1807 год - утвержден орден «Святого Георгия» для награждения унтер-офицеров и солдат.
1956 год - Никита Хрущев обнародовал доклад с разоблачением культа Сталина.
1977 год - сильнейший пожар в гостинице «Россия».
1999 год - Бритни Спирс возглавляет британский хит-парад.