26 Февр. 2020 2020-02-27T00:47:56+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

27 февраля. Утверждение ордена «Святого Георгия», разоблачение культа Сталина, пожар в гостинице «Россия» 00:00 00:00

27 февраля. В этот день в разные годы:

1807 год - утвержден орден «Святого Георгия» для награждения унтер-офицеров и солдат.

1956 год - Никита Хрущев обнародовал доклад с разоблачением культа Сталина.

1977 год - сильнейший пожар в гостинице «Россия».

1999 год - Бритни Спирс возглавляет британский хит-парад.