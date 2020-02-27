2020-02-27T14:07:21+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Путин рассказал, как предотвратить «утечку мозгов» из России, Минюст пересмотрит штрафы за нарушения ПДД, в Подмосковье прощаются с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня

Путин рассказал, как предотвратить «утечку мозгов» из России, Минюст пересмотрит штрафы за нарушения ПДД, в Подмосковье прощаются с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым

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