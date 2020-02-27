Путин рассказал, как предотвратить «утечку мозгов» из России, Минюст пересмотрит штрафы за нарушения ПДД, в Подмосковье прощаются с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым
Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.
Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня
Путин рассказал, как предотвратить «утечку мозгов» из России, Минюст пересмотрит штрафы за нарушения ПДД, в Подмосковье прощаются с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым
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