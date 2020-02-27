Дарья Асламова: Пришлось на веревке затягивать на 7 этаж пакет. А там всего была бутылка виски и коньяка для дезинфекции ручек дверей
«КП», соблюдая все строжайшие правила Роспотребнадзора, передала продукты Дарье. Пакет пришлось затаскивать по веревке на 7 этаж.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вернувшаяся из Китая спецкор «Комсомолки» рассказывает, как ей живется в карантине по коронавирусу, о чем просит муж и почему мечта выучить иностранный язык накрылась медным тазом
Дарья Асламова: Пришлось на веревке затягивать на 7 этаж пакет. А там всего была бутылка виски и коньяка для дезинфекции ручек дверей
00:00
00:00
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.