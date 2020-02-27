2020-02-27T19:16:12+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Сергей Мардан: У нас великая страна. Если полковники ворочают триллионами, какими суммами должны ворочать генералы?

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.

Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают, можно ли назвать полковника Захарченко героем нашего времени, внесут ли в Конституцию упоминание русского народа и как можно нормально лечить людей, если в трети больниц в России отсутствует водопровод

Сергей Мардан: У нас великая страна. Если полковники ворочают триллионами, какими суммами должны ворочать генералы?

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 41.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
26 Февраля 2020 19:33 - 19:54

Вечерний диван

Тема: Дарья Асламова: Китайцы устраивают дискотеки и секс по интернету из-за коронавируса и ждут мая. А в Москве ко мне пришла полиция с врачом

В студии: Дарья АСЛАМОВА, Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
26 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: ФСБ задержала в Саратове двух подростков по подозрению в подготовке нападения на школу. Можно ли 13-летних отправлять на пожизненное?

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
20 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Надана Фридрихсон: «Спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» запущен для того, чтобы показать элите: я всё контролирую и решаю всё я и только я»

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
19 Февраля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Политолог Евгений Минченко: Ситуация с Донбассом на долгие годы. Как арабо-израильский конфликт. И быстрого рецепта нет

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Евгений МИНЧЕНКО
07:30
21:30
19 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Вирус наступает! Армия в Китае патрулирует улицы, чтобы люди не выходили из дома. Россия запретила китайцам въезд. США подготовили 16 карантинных лагерей

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
18 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли», россияне стали лучше относиться к Западу, а в Новой Третьяковке открывается выставка работ, переданных в дар Маратом Гельманом

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
17 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Константин Малофеев: Высказывание отца Димитрия о женах-проститутках - это образец ярчайшей проповеди. Сначала думаешь, что это хайп. А потом начинаешь задумываться

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Константин МАЛОФЕЕВ
07:30
21:30
12 Февраля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Ректор ВШЭ ограничил сотрудников и студентов в политических заявлениях, Володин предложил создать международный институт защиты исторической памяти, обвиненный в избиении женщин бывший тюремщик стал заведующим детсадом

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Алексей ЧАДАЕВ
07:30
21:30
12 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни, а в России заговорили о должности омбудсмена по делам религии

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
11 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Греф объявил о переходе Ольги Голодец в Сбербанк, ставки ВТБ по ипотеке снизились до 7,9% годовых, на «Первом канале» вышло ток-шоу Собчак

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Андрей АФАНАСЬЕВ
07:30
21:30
10 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Объявлен приговор по делу «Сети». Максимальный срок – 18 лет. За изнасилование и убийство детей у нас дают сильно меньше

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Игорь ШАТРОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Мальчик из детского дома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
Путин 5 марта обсудит с главами фракций поправки в Конституцию
Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году
Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО
Эксперты оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных
В Госдуму внесен законопроект об использовании машин-беспилотников
Власти китайского города заплатят $1,4 тысячи больным коронавирусом за обращение к врачу
Более 15 тысяч аварий в России произошло за прошлый год по вине пьяных водителей
Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
"Недобросовестным банкирам" могут запретить выезжать за границу
Немецкие депутаты подали жалобу на Меркель в прокуратуру из-за смерти Сулеймани
Google научился переводить с татарского
СК предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Российский кинорынок стал крупнейшим среди европейских стран
Россия поставила условие, при котором выплатит Грузии компенсацию в 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Турецкие военные в Идлибе обстреливают позиции сирийской армии
Вице-президент Ирана инфицирована коронавирусом нового типа
Сдать анализы на коронавирус можно только по направлению врача
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России
В Правительстве России определили кураторов нацпроектов
Минкомсвязи: в списке бесплатных сайтов будут не только государственные
111-летний британец назван старейшим человеком в мире
Россия приостановит авиасообщение с Ираном с 28 февраля
Пять российских моряков освободили из-под ареста в Дании
Мария Захарова: Россиян среди заболевших коронавирусом в Италии нет