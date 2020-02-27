Сергей Мардан: У нас великая страна. Если полковники ворочают триллионами, какими суммами должны ворочать генералы?
Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают, можно ли назвать полковника Захарченко героем нашего времени, внесут ли в Конституцию упоминание русского народа и как можно нормально лечить людей, если в трети больниц в России отсутствует водопровод
Сергей Мардан: У нас великая страна. Если полковники ворочают триллионами, какими суммами должны ворочать генералы?
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