2020-03-02T17:02:41+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

2 марта. Венчание Пушкина с Гончаровой, премьера фильма «Кинг Конг», создание в СССР добровольных народных дружин, вручение Грэмми Стиву Уандеру

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

2 марта. Венчание Пушкина с Гончаровой, премьера фильма «Кинг Конг», создание в СССР добровольных народных дружин, вручение Грэмми Стиву Уандеру

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2 марта. В этот день в разные годы:

1831 год - Александр Пушкин венчается с Натальей Гончаровой.

1933 год - премьера в Нью-Йорке фильма «Кинг Конг».

1959 год - в СССР создают Добровольные народные дружины (ДНД).

1974 год - вручение премии Грэмми Стиву Уандеру.

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