2 марта. Венчание Пушкина с Гончаровой, премьера фильма «Кинг Конг», создание в СССР добровольных народных дружин, вручение Грэмми Стиву Уандеру
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
2 марта. Венчание Пушкина с Гончаровой, премьера фильма «Кинг Конг», создание в СССР добровольных народных дружин, вручение Грэмми Стиву Уандеру
2 марта. В этот день в разные годы:
1831 год - Александр Пушкин венчается с Натальей Гончаровой.
1933 год - премьера в Нью-Йорке фильма «Кинг Конг».
1959 год - в СССР создают Добровольные народные дружины (ДНД).
1974 год - вручение премии Грэмми Стиву Уандеру.