В 2019 году выросла аварийность по вине начинающих водителей. Автошколы стали хуже учить или люди стали безответственнее?
Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают с автоэкспертом Кириллом Бревдо главные автомобильные новости
В 2019 году выросла аварийность по вине начинающих водителей. Автошколы стали хуже учить или люди стали безответственнее?
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