2020-03-02T13:36:57+03:00
Дави на газ
Кирилл БРЕВДОСветлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

В 2019 году выросла аварийность по вине начинающих водителей. Автошколы стали хуже учить или люди стали безответственнее?

В 2019 году выросла аварийность по вине начинающих водителей. Автошколы стали хуже учить или люди стали безответственнее?В 2019 году выросла аварийность по вине начинающих водителей. Автошколы стали хуже учить или люди стали безответственнее?

Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают с автоэкспертом Кириллом Бревдо главные автомобильные новости

В 2019 году выросла аварийность по вине начинающих водителей. Автошколы стали хуже учить или люди стали безответственнее?

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