2 Март 2020 2020-03-02T13:36:57+03:00

В 2019 году выросла аварийность по вине начинающих водителей. Автошколы стали хуже учить или люди стали безответственнее?

В 2019 году выросла аварийность по вине начинающих водителей. Автошколы стали хуже учить или люди стали безответственнее? 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.