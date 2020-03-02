Эрдоган прилетит к Путину обсуждать Сирию, на российский Aurus Sеnаt уже оформлено более 700 предзаказов, российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Михаил Антонов обсуждает главные новости дня вместе с экспертами в программе «What`s up, страна!» на Радио «Комсомольская правда».
Михаил Антонов обсуждает главные новости дня вместе с экспертами в программе «What`s up, страна!» на Радио «Комсомольская правда»
Эрдоган прилетит к Путину обсуждать Сирию, на российский Aurus Sеnаt уже оформлено более 700 предзаказов, российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
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