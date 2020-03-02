2020-03-02T17:48:09+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

На открытии парка развлечений мальчик попросил Путина вернуть его к бабушке, в Прибалтике очень ждут туристов из России, Екатерина Диденко рассказала в инстаграме, что мужа кремируют

Михаил Антонов обсуждает главные новости дня вместе с экспертами в программе «What`s up, страна!» на Радио «Комсомольская правда».Михаил Антонов обсуждает главные новости дня вместе с экспертами в программе «What`s up, страна!» на Радио «Комсомольская правда».

Михаил Антонов обсуждает главные новости дня вместе с экспертами в программе «What`s up, страна!» на Радио «Комсомольская правда»

На открытии парка развлечений мальчик попросил Путина вернуть его к бабушке, в Прибалтике очень ждут туристов из России, Екатерина Диденко рассказала в инстаграме, что мужа кремируют

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