Депутат гордумы Екатеринбурга закрыл себя на карантин по коронавирусу, нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью, стоимость отопления могут пересчитать из-за аномально теплой зимы
Михаил Антонов обсуждает главные новости дня вместе с экспертами в программе «What`s up, страна!» на Радио «Комсомольская правда».
Михаил Антонов обсуждает главные новости дня вместе с экспертами в программе «What`s up, страна!» на Радио «Комсомольская правда»
Депутат гордумы Екатеринбурга закрыл себя на карантин по коронавирусу, нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью, стоимость отопления могут пересчитать из-за аномально теплой зимы
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