2020-03-02T20:11:11+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Водитель-мигрант выкинул из автобуса 94-летнего ветерана Победы и порвал его удостоверение. Это наглядная иллюстрация, что представляет сегодня Россия

Экономист Михаил Делягин - про главные новости.Экономист Михаил Делягин - про главные новости.

Известный экономист обсуждает со слушателями, должны ли мы вводить визы со странами бывшего СССР

Михаил Делягин: Водитель-мигрант выкинул из автобуса 94-летнего ветерана Победы и порвал его удостоверение. Это наглядная иллюстрация, что представляет сегодня Россия

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