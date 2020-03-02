Михаил Делягин: Водитель-мигрант выкинул из автобуса 94-летнего ветерана Победы и порвал его удостоверение. Это наглядная иллюстрация, что представляет сегодня Россия
Экономист Михаил Делягин - про главные новости.
Известный экономист обсуждает со слушателями, должны ли мы вводить визы со странами бывшего СССР
Михаил Делягин: Водитель-мигрант выкинул из автобуса 94-летнего ветерана Победы и порвал его удостоверение. Это наглядная иллюстрация, что представляет сегодня Россия
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