2020-03-02T23:37:26+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Горбачев пережил тех людей, кто его топтал и свергал

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Олег Кашин и Роман Голованов обсуждают поправки в Конституцию, Михаила Горбачева, которому сегодня исполнилось 89 лет, вспоминают десантников, погибших в Чечне 20 лет назад и обсуждают вечеринку блогера, закончившуюся гибелью 3-х человек

Олег Кашин: Горбачев пережил тех людей, кто его топтал и свергал

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Февраля 2020 21:03 - 22:02

Кашин. Голованов. Отдельная тема

Тема: Олег Кашин: Сколько можно переламывать кости Советскому Союзу. Закопайте Ленина и перестаньте об этом думать и говорить

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ, Олег КАШИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В госдепе сравнили позицию США по Крыму с непризнанием прибалтийских республик СССР
Коронавирусом в Южной Корее уже заразились 4812 человека, умерли 28
В Токио считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2943
«Было очень мудро лишить Украину ядерного оружия»: Пушков оценил желание депутата Рады «швырнуть» бомбу на Москву
Эрдоган по телефону обсудил с Меркель проблему беженцев
Нетаньяху поблагодарил израильтян за победу своей партии на парламентских выборах
Исполком МОК взвесит риски Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Анкара сообщила о гибели еще одного турецкого солдата в сирийском Идлибе
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 8,7 тысячи
Московские власти рассказали о состоянии людей, госпитализированных после контакта с заразившимся коронавирусом
Меркель назвала «неприемлемыми» попытки Эрдогана шантажировать ЕС беженцами