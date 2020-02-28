Турция может закрыть проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, голосование по поправкам в Конституцию может продлиться 3 дня, российский рынок акций падает из-за коронавируса
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня.
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
Турция может закрыть проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, голосование по поправкам в Конституцию может продлиться 3 дня, российский рынок акций падает из-за коронавируса
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