2020-02-28T15:58:07+03:00
What's up, страна!
Дарья АСЛАМОВАМихаил АНТОНОВЕвгения КОРОБКОВА

Дарья Асламова: Муж говорит, что меня будут вытаскивать из квартиры краном. Большого жирного пьяного злого медведя с отросшими когтями

Контролировать температуру и брать анализы к Дарье врачи приезжают только в сопровождении полиции. На случай, если она откажется.Контролировать температуру и брать анализы к Дарье врачи приезжают только в сопровождении полиции. На случай, если она откажется.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Спецкор «Комсомольской правды» рассказывает, как она выживает в карантине

Дарья Асламова: Муж говорит, что меня будут вытаскивать из квартиры краном. Большого жирного пьяного злого медведя с отросшими когтями

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