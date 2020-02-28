Дарья Асламова: Муж говорит, что меня будут вытаскивать из квартиры краном. Большого жирного пьяного злого медведя с отросшими когтями
Контролировать температуру и брать анализы к Дарье врачи приезжают только в сопровождении полиции. На случай, если она откажется.Фото: Дарья АСЛАМОВА
Спецкор «Комсомольской правды» рассказывает, как она выживает в карантине
Дарья Асламова: Муж говорит, что меня будут вытаскивать из квартиры краном. Большого жирного пьяного злого медведя с отросшими когтями
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