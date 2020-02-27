27 Февр. 2020 2020-02-28T00:43:45+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

28 февраля. Восстание моряков против Советской власти в Кронштадте, премьера спектакля «Принцесса Турандот», убийство шведского премьер-министра Улофа Пальме 00:00 00:00

28 февраля. В этот день в разные годы:

1921 год - в Кронштадте происходит восстание моряков против Советской власти.

1922 год - студенты 3-й студии МХАТ показывают спектакль «Принцесса Турандот», режиссер выступил Евгений Вахтангов.

1986 год - убийство шведского премьер-министра Улофа Пальме.

1985 год - Майкл Джексон приезжает в музей Мадам Тюссо на открытие своего двойника.