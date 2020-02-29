29 февраля. Первое упоминание даты 29 февраля, 8 статуэток «Оскара» за фильм «Унесенные ветром», первая женская биатлонная гонка, премия Грэмми группе Битлз
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
29 февраля. Первое упоминание даты 29 февраля, 8 статуэток «Оскара» за фильм «Унесенные ветром», первая женская биатлонная гонка, премия Грэмми группе Битлз
29 февраля. В этот день в разные годы:
45 год до нашей эры - впервые упоминается дата 29 февраля.
1932 год - в США похищен 2-хлетний ребенок сына летчика Чарльза Линдберга.
1940 год - XII церемония награждения премией «Оскар», 8 статуэток получает фильм «Унесенные ветром».
1984 год - впервые проходит женская биатлонная гонка на Чемпионате мира во Франции.
1968 год - X церемония награждения премией Грэмми, которую получает альбом Битлз «Сержант Пеппер»