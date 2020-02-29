2020-02-28T23:48:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

29 февраля. Первое упоминание даты 29 февраля, 8 статуэток «Оскара» за фильм «Унесенные ветром», первая женская биатлонная гонка, премия Грэмми группе Битлз

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

29 февраля. Первое упоминание даты 29 февраля, 8 статуэток «Оскара» за фильм «Унесенные ветром», первая женская биатлонная гонка, премия Грэмми группе Битлз

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29 февраля. В этот день в разные годы:

45 год до нашей эры - впервые упоминается дата 29 февраля.

1932 год - в США похищен 2-хлетний ребенок сына летчика Чарльза Линдберга.

1940 год - XII церемония награждения премией «Оскар», 8 статуэток получает фильм «Унесенные ветром».

1984 год - впервые проходит женская биатлонная гонка на Чемпионате мира во Франции.

1968 год - X церемония награждения премией Грэмми, которую получает альбом Битлз «Сержант Пеппер»

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