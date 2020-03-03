2020-03-03T14:40:11+03:00
Право имею
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Как вернуть авиабилеты или тур, если их отменили из-за коронавируса

Как вернуть авиабилеты или тур, если их отменили из-за коронавируса.Как вернуть авиабилеты или тур, если их отменили из-за коронавируса.

Михаил Антонов разбирается вместе с юристом Андреем Лухиным во всех нюансах, связанных с путешествиями и получением компенсации

Как вернуть авиабилеты или тур, если их отменили из-за коронавируса

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