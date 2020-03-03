2020-03-03T15:29:36+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Солист группы Little Big Илья Прусикин - о решении отправить их на Евровидение от России: «Сначала обрадовались. А потом стало страшно»

В 2019 году Прусикин вошел в список «Главные российские знаменитости» по версии Forbes. Фото: Михаил Терещенко/ТАССВ 2019 году Прусикин вошел в список «Главные российские знаменитости» по версии Forbes. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» пообещал сделать на Евровидении настоящее шоу

Солист группы Little Big Илья Прусикин - о решении отправить их на Евровидение от России: «Сначала обрадовались. А потом стало страшно»

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