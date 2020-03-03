2020-03-03T21:54:17+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Журналист Юлия Юзик: После того, как Иран выразил поддержку Китаю, у них появился коронавирус

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с журналистом Юлией Юзик, какую игру Эрдоган ведет в Сирии и справится ли Иран с коронавирусом.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с журналистом Юлией Юзик, какую игру Эрдоган ведет в Сирии и справится ли Иран с коронавирусом.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с вызволенной из иранского заключения журналистом Юлией Юзик, возникнут ли в Иране беспорядки из-за коронавируса, какую игру ведет Эрдоган и что будет дальше с Сирией

Журналист Юлия Юзик: После того, как Иран выразил поддержку Китаю, у них появился коронавирус

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