Журналист Юлия Юзик: После того, как Иран выразил поддержку Китаю, у них появился коронавирус
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с вызволенной из иранского заключения журналистом Юлией Юзик, возникнут ли в Иране беспорядки из-за коронавируса, какую игру ведет Эрдоган и что будет дальше с Сирией
Журналист Юлия Юзик: После того, как Иран выразил поддержку Китаю, у них появился коронавирус
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