2020-03-03T00:30:56+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

3 марта. Начало династии Романовых, отмена крепостного права в России, принятие гимна США, презентация журнала «Бурда моден» в СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

3 марта. Начало династии Романовых, отмена крепостного права в России, принятие гимна США, презентация журнала «Бурда моден» в СССР

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3 марта. В этот день в разные годы:

1613 год - Михаил Федорович выбирается на русское царствование, так начинается династия Романовых.

1861 год - Александр II отменяет крепостное право.

1931 год - Конгресс США принимает текст гимна страны.

1987 год - презентация в Москве журнала мод «Бурда моден».

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