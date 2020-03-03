3 марта. Начало династии Романовых, отмена крепостного права в России, принятие гимна США, презентация журнала «Бурда моден» в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
3 марта. Начало династии Романовых, отмена крепостного права в России, принятие гимна США, презентация журнала «Бурда моден» в СССР
3 марта. В этот день в разные годы:
1613 год - Михаил Федорович выбирается на русское царствование, так начинается династия Романовых.
1861 год - Александр II отменяет крепостное право.
1931 год - Конгресс США принимает текст гимна страны.
1987 год - презентация в Москве журнала мод «Бурда моден».