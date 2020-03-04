4 марта. Открытие первой гимназии в России, установка памятника Минину и Пожарскому в Москве, премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
4 марта. Открытие первой гимназии в России, установка памятника Минину и Пожарскому в Москве, премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро»
4 марта. В этот день в разные годы:
1726 год - в Петербурге был открыта первая гимназия.
1818 год - в Москве открыт памятник Минину и Пожарскому.
1877 год - премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» в Большом театре.
1967 год - американский хит-парад возглавляет группа Ролинг Стоун.