2020-03-04T01:32:28+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

4 марта. Открытие первой гимназии в России, установка памятника Минину и Пожарскому в Москве, премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

4 марта. Открытие первой гимназии в России, установка памятника Минину и Пожарскому в Москве, премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро»

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4 марта. В этот день в разные годы:

1726 год - в Петербурге был открыта первая гимназия.

1818 год - в Москве открыт памятник Минину и Пожарскому.

1877 год - премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» в Большом театре.

1967 год - американский хит-парад возглавляет группа Ролинг Стоун.

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