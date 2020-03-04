4 Март 2020 2020-03-04T01:32:28+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

4 марта. Открытие первой гимназии в России, установка памятника Минину и Пожарскому в Москве, премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» 00:00 00:00

4 марта. В этот день в разные годы:

1726 год - в Петербурге был открыта первая гимназия.

1818 год - в Москве открыт памятник Минину и Пожарскому.

1877 год - премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» в Большом театре.

1967 год - американский хит-парад возглавляет группа Ролинг Стоун.