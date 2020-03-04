Путин признался, что обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения, ученые выяснили, кто болеет коронавирусом реже всего, аналитики составили список самых желанных подарков на 8 марта
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП самые важные темы дня
Путин признался, что обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения, ученые выяснили, кто болеет коронавирусом реже всего, аналитики составили список самых желанных подарков на 8 марта
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