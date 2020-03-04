2020-03-04T18:16:15+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Путин признался, что обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения, ученые выяснили, кто болеет коронавирусом реже всего, аналитики составили список самых желанных подарков на 8 марта

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП самые важные темы дня.Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП самые важные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП самые важные темы дня

Путин признался, что обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения, ученые выяснили, кто болеет коронавирусом реже всего, аналитики составили список самых желанных подарков на 8 марта

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