На голосование по изменению Конституции потратят 14 миллиардов 800 миллионов рублей, знаменитый летчик Дамир Юсупов рассказал, почему стал пилотом после 30 лет, Путин рассказал, откуда берутся фейки про коронавирус
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП самые важные темы дня
На голосование по изменению Конституции потратят 14 миллиардов 800 миллионов рублей, знаменитый летчик Дамир Юсупов рассказал, почему стал пилотом после 30 лет, Путин рассказал, откуда берутся фейки про коронавирус
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