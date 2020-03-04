Никита Кричевский: Советский Союз на нефтяную иглу посадил не Горбачев и не Ельцин, а Хрущев
Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают, кто развалил экономику Союза, зачем была проведена денежная реформа 1961 года и радоваться ли тому, что команда фриков едет на Евровидение
Никита Кричевский: Советский Союз на нефтяную иглу посадил не Горбачев и не Ельцин, а Хрущев
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