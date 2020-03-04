2020-03-04T20:25:09+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Советский Союз на нефтяную иглу посадил не Горбачев и не Ельцин, а Хрущев

Экономист Никита Кричевский -Экономист Никита Кричевский -

Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают, кто развалил экономику Союза, зачем была проведена денежная реформа 1961 года и радоваться ли тому, что команда фриков едет на Евровидение

Никита Кричевский: Советский Союз на нефтяную иглу посадил не Горбачев и не Ельцин, а Хрущев

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 42.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
26 Февраля 2020 17:03 - 17:45

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Наши пенсионеры так плохо живут, потому что мы не умеем организовать работу пенсионной системы

В студии: Никита КРИЧЕВСКИЙ, Алексей ИВАНОВ
07:30
21:30
2 Января 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Главные события года - посадка самолета на кукурузном поле, мусорная реформа и договоренности по газу с Украиной

В студии: Алексей ИВАНОВ

В гостях: Никита КРИЧЕВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Пекине потребовали не называть коронавирус "китайским"
Премьеру нового фильма о Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Новый премьер-министр Украины назвал приоритетом правительства завершение войны в Донбассе
В парламенте Турции депутаты подрались из-за обвинений в адрес Эрдогана
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности всех подписей Родченкова на документах делу российских биатлонисток
Труп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички в пригороде Москвы
Генсек НАТО: "Мы призываем Асада и Россию остановить эскалацию"
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины
Треть такси в Москве возят пассажиров без разрешений
МИД порекомендовал россиянам не ездить на японский остров Хоккайдо из-за коронавируса
IT-куб и кванториумы: в Самарской области создают цифровую образовательную сферу
Первый тайм четвертьфинала Кубка России Спартак - ЦСКА завершился вничью 2:2
СБУ подозревает украинца в пытках соотечественников
В Гонконге подтвердили первый случай передачи коронавируса животному
Уволился директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Кандидат на пост Украинского премьера рассказал о своих планах по работе правительства
Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена
В Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России и в мире
Кутепов, Соболев и Джикия попали в стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА