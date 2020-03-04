2020-03-04T21:25:37+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Леонид Гозман: Внесение поправок в Конституцию - это план Б, который начали воплощать после того, как план с присоединением Белоруссии сорвался

Леонид Гозман в гостях у Радио «Комсомольская правда».Леонид Гозман в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон говорят с Леонидом Гозманом о доходах богатых и бедных, поправках в Конституцию и протестах прошлого года

Леонид Гозман: Внесение поправок в Конституцию - это план Б, который начали воплощать после того, как план с присоединением Белоруссии сорвался

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