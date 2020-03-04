2020-03-04T23:52:53+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: У каждой нации в составе России есть свое полноценное национальное государство, только русские лишены вообще всего

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Олег Кашин и Роман Голованов обсуждают драку футбольных болельщиков в Чечне, годовщину отравления Скрипалей, фигурантов дела «Сети», интервью Ренаты Литвиновой Ксении Собчак, поправки в Конституцию и приход Шнурова в политику

Олег Кашин: У каждой нации в составе России есть свое полноценное национальное государство, только русские лишены вообще всего

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Кашин. Голованов. Отдельная тема

Тема: Олег Кашин: У каждой нации в составе России есть свое полноценное национальное государство, только русские лишены вообще всего

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ, Олег КАШИН
07:30
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17 Февраля 2020 21:03 - 22:02

Кашин. Голованов. Отдельная тема

Тема: Олег Кашин: Сколько можно переламывать кости Советскому Союзу. Закопайте Ленина и перестаньте об этом думать и говорить

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ, Олег КАШИН
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