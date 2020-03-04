Олег Кашин: У каждой нации в составе России есть свое полноценное национальное государство, только русские лишены вообще всего
Особый взгляд на события в стране и мире
Олег Кашин и Роман Голованов обсуждают драку футбольных болельщиков в Чечне, годовщину отравления Скрипалей, фигурантов дела «Сети», интервью Ренаты Литвиновой Ксении Собчак, поправки в Конституцию и приход Шнурова в политику
Олег Кашин: У каждой нации в составе России есть свое полноценное национальное государство, только русские лишены вообще всего
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