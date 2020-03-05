2020-03-05T13:54:33+03:00
Рыбный день
Антон ЧЕЛЫШЕВПолина КИРОВА

Рыбный ряд мирового масштаба. Что покажет Международный рыбопромышленный форум в 2020 году

Рыбный ряд мирового масштаба. Что покажет Международный рыбопромышленный форум в 2020 году.Рыбный ряд мирового масштаба. Что покажет Международный рыбопромышленный форум в 2020 году.

Антон Челышев и Полина Кирова выясняют у экспертов, что интересного представят на форуме, как себя чувствует наша рыбная промышленность и как правильно рассказать россиянам о пользе рыбы

Рыбный ряд мирового масштаба. Что покажет Международный рыбопромышленный форум в 2020 году

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Гости в студии:

- Иван Фетисов, директор Expo Solutions Group - организатора и единого оператора IV Международного рыбопромышленного форума;

- Богдан Шалдугин, директор выставки SEAFOOD EXPO RUSSIA в рамках форума.

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