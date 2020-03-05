Рыбный ряд мирового масштаба. Что покажет Международный рыбопромышленный форум в 2020 году
Антон Челышев и Полина Кирова выясняют у экспертов, что интересного представят на форуме, как себя чувствует наша рыбная промышленность и как правильно рассказать россиянам о пользе рыбы
Рыбный ряд мирового масштаба. Что покажет Международный рыбопромышленный форум в 2020 году
Гости в студии:
- Иван Фетисов, директор Expo Solutions Group - организатора и единого оператора IV Международного рыбопромышленного форума;
- Богдан Шалдугин, директор выставки SEAFOOD EXPO RUSSIA в рамках форума.