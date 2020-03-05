В России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом, отпускные и больничные хотят теперь платить по новому, в Пензенском университете выпустили методичку по выявлению «опасных» студентов
Михаил Антонов - с главными темами дня
В России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом, отпускные и больничные хотят теперь платить по новому, в Пензенском университете выпустили методичку по выявлению «опасных» студентов
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.