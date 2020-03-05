5 марта. Открытие первого звукового кинотеатра в России, исполнение 7 симфонии Шостаковича, смерть Иосифа Сталина, премьера мультсериала «Чип и Дейл»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
еатра в России, исполнение 7 симфонии Шостаковича, смерть Иосифа Сталина, премьера мультсериала «Чип и Дейл»
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5 марта. В этот день в разные годы:
1930 год - в Москве открывается первый звуковой кинотеатр «Художественный».
1942 год - впервые в Куйбышеве исполняют 7 симфонию Шостаковича.
1953 год - умер Иосиф Сталин.
1989 год - премьера мультсериала «Чип и Дейл»