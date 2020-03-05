Анатолий Кузичев: 75% россиян считают себя православными и при этом хайпуют на заявлениях церкви
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают вместе с Анатолием Кузичевым заявление протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что учёба девочкам не нужна, а «главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама»
Анатолий Кузичев: 75% россиян считают себя православными и при этом хайпуют на заявлениях церкви
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