Москвичке по ошибке перевели на карточку 2 млн рублей и её не могут найти третий месяц, большинство россиян не хотят видеть женщину на посту президента, ФБР разместило в Фейсбук рекламу на русском с призывом к сотрудничеству

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