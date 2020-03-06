2020-03-06T00:43:13+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

6 марта. Представление Менделеевым периодической таблицы, первый номер газеты «Пионерской правды», скоропостижная смерть художницы Нади Рушевой

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

6 марта. Представление Менделеевым периодической таблицы, первый номер газеты «Пионерской правды», скоропостижная смерть художницы Нади Рушевой

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6 марта. В этот день в разные годы:

1869 год - Дмитрий Менделеев представляет свою таблицу химических элементов.

1925 год - выходит первый номер газеты «Пионерская правда».

1969 год - умирает художница Надя Рушева.

2000 год - Эрик Клептон введен в Зал славы.

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