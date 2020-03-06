2020-03-06T19:38:51+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Все вопросы к обновленной Конституции сводятся к тому, кто будет работать Путиным и кем будет работать Путин

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Олег Кашин и Роман Голованов говорят об Иосифе Сталине, который умер 67 лет назад и обсуждают коронавирус, который шагает по планете

Олег Кашин: Все вопросы к обновленной Конституции сводятся к тому, кто будет работать Путиным и кем будет работать Путин

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
4 Марта 2020 21:03 - 22:02

Кашин. Голованов. Отдельная тема

Тема: Олег Кашин: У каждой нации в составе России есть свое полноценное национальное государство, только русские лишены вообще всего

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ, Олег КАШИН
07:30
21:30
17 Февраля 2020 21:03 - 22:02

Кашин. Голованов. Отдельная тема

Тема: Олег Кашин: Сколько можно переламывать кости Советскому Союзу. Закопайте Ленина и перестаньте об этом думать и говорить

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ, Олег КАШИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Химках горит спортшкола
Украина запретила вещание телеканала RTVI
Руководителя Росавиации Александра Нерадько назначили первым замминистра транспорта России
Россия приостановила пропуск всех иностранцев, кто прибыл из Ирана для обучения, работы или туризма
Путин сообщил Асаду о договорённостях с Эрдоганом
В Одессе в храме произошла драка с участием священников
Эрдоган сообщил Меркель о соглашении с Россией по Идлибу
Выздоровел первый заболевший коронавирусом в Москве
Новак: С 1 апреля обязательств по сокращению нефтедобычи ни у кого не будет
Украинский шахматист и студентка МГУ найдены мёртвыми в квартире в Москве
Цена нефти Brent рухнула на 7,5% после известия о том, что переговоры ОПЕК+ прошли безрезультатно
Англичанин сделал мелодию из ДНК коронавируса
Путин назвал двоевластие губительным для России
Россиянки назвали свои главные приоритеты в жизни
Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией в острой форме
Путин рассказал о своих первых прыжках с парашютом