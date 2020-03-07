7 марта. Первое выступление Ференца Листа, первая пластинка с джазом, победа сборной СССР по хоккею над канадской сборной
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
7 марта. Первое выступление Ференца Листа, первая пластинка с джазом, победа сборной СССР по хоккею над канадской сборной
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7 марта. В этот день в разные годы:
1824 год - Ференц Лист впервые выступает в Париже.
1917 год - в продаже появляется первая джазовая пластинка. С этого момента джаз начинает шествие по планете.
1954 год - сборная СССР по хоккею выигрывает у сборной Канады.
1981 год - первый концерт группы «Зоопарк».