2020-03-07T00:25:49+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

7 марта. Первое выступление Ференца Листа, первая пластинка с джазом, победа сборной СССР по хоккею над канадской сборной

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

7 марта. Первое выступление Ференца Листа, первая пластинка с джазом, победа сборной СССР по хоккею над канадской сборной

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7 марта. В этот день в разные годы:

1824 год - Ференц Лист впервые выступает в Париже.

1917 год - в продаже появляется первая джазовая пластинка. С этого момента джаз начинает шествие по планете.

1954 год - сборная СССР по хоккею выигрывает у сборной Канады.

1981 год - первый концерт группы «Зоопарк».

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