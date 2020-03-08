2020-03-07T22:47:43+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

8 марта. Первые протесты женщин против тяжелого труда, премьера фильма «Девчата» и передачи «До и после полуночи», появление женской группы «Колибри»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

8 марта. Первые протесты женщин против тяжелого труда, премьера фильма «Девчата» и передачи «До и после полуночи», появление женской группы «Колибри»

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8 марта. В этот день в разные годы:

1857 год - работницы легкой промышленности Нью-Йорка протестуют против тяжелых условий труда.

1962 год - премьера фильма «Девчата».

1987 год - премьера передачи «До и после полуночи» на Центральном телевидении.

1988 год - появление женской группы «Колибри».

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
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