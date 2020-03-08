8 марта. Первые протесты женщин против тяжелого труда, премьера фильма «Девчата» и передачи «До и после полуночи», появление женской группы «Колибри»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
8 марта. Первые протесты женщин против тяжелого труда, премьера фильма «Девчата» и передачи «До и после полуночи», появление женской группы «Колибри»
8 марта. В этот день в разные годы:
1857 год - работницы легкой промышленности Нью-Йорка протестуют против тяжелых условий труда.
1962 год - премьера фильма «Девчата».
1987 год - премьера передачи «До и после полуночи» на Центральном телевидении.
1988 год - появление женской группы «Колибри».