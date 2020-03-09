Курс доллара на рынке Forex уже превысил 75 рублей, евро — 85. Аналитики дали советы о покупке валюты после обвала нефти и рубля
Михаил Антонов выясняет у экспертов, что будет дальше с нашей экономикой и нашими сбережениями.
Михаил Антонов выясняет у экспертов, что будет с долларом, евро, нефтью, рублем и всеми нами дальше
Курс доллара на рынке Forex уже превысил 75 рублей, евро — 85. Аналитики дали советы о покупке валюты после обвала нефти и рубля
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