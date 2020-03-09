«Снимать нельзя, вопросы задавать — тоже. Россия виновата потому, что Россия». В Голландии начался трибунал по крушению «Боингу» рейса MH17
Михаил Антонов обсуждает с экспертами информационную картину дня.
Наш корреспондент Эдвард Чесноков в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» ведет свой репортаж от схипхольского Дома Правосудия
«Снимать нельзя, вопросы задавать — тоже. Россия виновата потому, что Россия». В Голландии начался трибунал по крушению «Боингу» рейса MH17
00:00
00:00
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.