Михаил Делягин: Ориентироваться на Форекс в отношении курса рубля - это такая же глупость, как создавать впечатление о девушках на основании оценок бабушек у подъезда
Известный экономист - о ситуации на валютных рынках, падении цены на нефть и действиях Минфина и Центробанка
Михаил Делягин: Ориентироваться на Форекс в отношении курса рубля - это такая же глупость, как создавать впечатление о девушках на основании оценок бабушек у подъезда
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