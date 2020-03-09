2020-03-09T18:41:21+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Ориентироваться на Форекс в отношении курса рубля - это такая же глупость, как создавать впечатление о девушках на основании оценок бабушек у подъезда

Экономист Михаил Делягин - про главные экономические новости.Экономист Михаил Делягин - про главные экономические новости.

Известный экономист - о ситуации на валютных рынках, падении цены на нефть и действиях Минфина и Центробанка

Михаил Делягин: Ориентироваться на Форекс в отношении курса рубля - это такая же глупость, как создавать впечатление о девушках на основании оценок бабушек у подъезда

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