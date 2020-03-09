9 Март 2020 2020-03-09T23:37:43+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

10 марта. Начало телевещания из Шаболовского телецентра, первая публикация хит-парада продажи музыкальных альбомов, премьера фильма «Гараж» 00:00 00:00

10 марта. В этот день в разные годы:

1939 год - начинается регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра.

1960 год - в Великобритании впервые публикуют музыкальный хит-парад.

1980 год - премьера фильма «Гараж».

1979 год - Глория Гейнер на три недели возглавляет американский хит-парад.