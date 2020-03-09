10 марта. Начало телевещания из Шаболовского телецентра, первая публикация хит-парада продажи музыкальных альбомов, премьера фильма «Гараж»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
10 марта. Начало телевещания из Шаболовского телецентра, первая публикация хит-парада продажи музыкальных альбомов, премьера фильма «Гараж»
10 марта. В этот день в разные годы:
1939 год - начинается регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра.
1960 год - в Великобритании впервые публикуют музыкальный хит-парад.
1980 год - премьера фильма «Гараж».
1979 год - Глория Гейнер на три недели возглавляет американский хит-парад.