2020-03-09T23:37:43+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

10 марта. Начало телевещания из Шаболовского телецентра, первая публикация хит-парада продажи музыкальных альбомов, премьера фильма «Гараж»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

10 марта. Начало телевещания из Шаболовского телецентра, первая публикация хит-парада продажи музыкальных альбомов, премьера фильма «Гараж»

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10 марта. В этот день в разные годы:

1939 год - начинается регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра.

1960 год - в Великобритании впервые публикуют музыкальный хит-парад.

1980 год - премьера фильма «Гараж».

1979 год - Глория Гейнер на три недели возглавляет американский хит-парад.

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