2020-03-10T14:12:07+03:00
Свежие лица
Дмитрий СМИРНОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

Финансовый аналитик Владислав Жуковский: Саудиты будут продавать нефть дешевле себестоимости, лишь бы насолить нам

Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают с экономистом и финансовым аналитиком Владиславом Жуковским, зачем Россия решила выйти из сделки с ОПЕК.Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают с экономистом и финансовым аналитиком Владиславом Жуковским, зачем Россия решила выйти из сделки с ОПЕК.

Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают с экономистом и финансовым аналитиком Владиславом Жуковским, зачем Россия решила выйти из сделки с ОПЕК, насколько у нас хватит запасов и что будет с рублем дальше

Финансовый аналитик Владислав Жуковский: Саудиты будут продавать нефть дешевле себестоимости, лишь бы насолить нам

00:00
00:00

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 34.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 9:03 - 10:02

Свежие лица

Тема: Финансовый аналитик Владислав Жуковский: Саудиты будут продавать нефть дешевле себестоимости, лишь бы насолить нам

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр АЛЁХИН

В гостях: Владислав ЖУКОВСКИЙ
07:30
21:30
4 Марта 2020 9:03 - 10:02

Интересное

Тема: Максим Покровский: Я всю жизнь шел, иду и буду идти к своей свободе. Никто и никогда не посмеет посягнуть на мою свободу

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр АЛЁХИН

В гостях: Максим ПОКРОВСКИЙ
07:30
21:30
2 Марта 2020 8:03 - 9:02

Свежие лица

Тема: В Москве открылся крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений «Остров мечты». Выбираем лучшие места для отдыха с детьми

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр АЛЁХИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая
Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть
Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ