Финансовый аналитик Владислав Жуковский: Саудиты будут продавать нефть дешевле себестоимости, лишь бы насолить нам
Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают с экономистом и финансовым аналитиком Владиславом Жуковским, зачем Россия решила выйти из сделки с ОПЕК, насколько у нас хватит запасов и что будет с рублем дальше
Финансовый аналитик Владислав Жуковский: Саудиты будут продавать нефть дешевле себестоимости, лишь бы насолить нам
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