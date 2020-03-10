Обвал рубля на бирже признали управляемым, Госдума собирается на досрочные выборы, коронавирус продолжит распространяться по миру по меньшей мере до июня
Михаил Антонов разбирается с экспертами в главных темах дня.
Михаил Антонов разбирается с экспертами в главных темах дня
Обвал рубля на бирже признали управляемым, Госдума собирается на досрочные выборы, коронавирус продолжит распространяться по миру по меньшей мере до июня
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