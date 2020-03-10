Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму, Центробанк выделил миллиарды долларов на спасение рубля, на рынке «Садовод» китайские торговцы нанимают вместо себя русских из-за страшилок о коронавирусе
Михаил Антонов разбирается с экспертами в главных темах дня.
Михаил Антонов разбирается с экспертами в главных темах дня
Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму, Центробанк выделил миллиарды долларов на спасение рубля, на рынке «Садовод» китайские торговцы нанимают вместо себя русских из-за страшилок о коронавирусе
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