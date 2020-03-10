2020-03-10T21:23:18+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Сергей Мардан: В России нет политических партий, которые могли бы вырастить внутри себя реальную альтернативу Путину

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.

Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают предложение о досрочных перевыборах Госдумы, снятие лимита на количество президентских сроков и падение нефти и рубля

Сергей Мардан: В России нет политических партий, которые могли бы вырастить внутри себя реальную альтернативу Путину

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Вечерний диван

Тема: Леонид Гозман: Внесение поправок в Конституцию - это план Б, который начали воплощать после того, как план с присоединением Белоруссии сорвался

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Леонид ГОЗМАН
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