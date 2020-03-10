Сергей Мардан: В России нет политических партий, которые могли бы вырастить внутри себя реальную альтернативу Путину
Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают предложение о досрочных перевыборах Госдумы, снятие лимита на количество президентских сроков и падение нефти и рубля
Сергей Мардан: В России нет политических партий, которые могли бы вырастить внутри себя реальную альтернативу Путину
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!