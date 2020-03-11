11 марта. Первая датированная напечатанная книга в России, премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто», введение ГТО в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
11 марта. Первая датированная напечатанная книга в России, премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто», введение ГТО в СССР
11 марта. В этот день в разные годы:
1564 год - в России была напечатана первая книга «Апостол» Ивана Федорова.
1851 год - в Венеции премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».
1931 год - введение в СССР физкультурный комплекс: ГТО.
1978 год - погиб французский певец Клод Франсуа.