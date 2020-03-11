11 Март 2020 2020-03-11T01:06:17+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

11 марта. Первая датированная напечатанная книга в России, премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто», введение ГТО в СССР 00:00 00:00

11 марта. В этот день в разные годы:

1564 год - в России была напечатана первая книга «Апостол» Ивана Федорова.

1851 год - в Венеции премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».

1931 год - введение в СССР физкультурный комплекс: ГТО.

1978 год - погиб французский певец Клод Франсуа.