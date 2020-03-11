2020-03-11T01:06:17+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

11 марта. Первая датированная напечатанная книга в России, премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто», введение ГТО в СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

11 марта. Первая датированная напечатанная книга в России, премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто», введение ГТО в СССР

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11 марта. В этот день в разные годы:

1564 год - в России была напечатана первая книга «Апостол» Ивана Федорова.

1851 год - в Венеции премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».

1931 год - введение в СССР физкультурный комплекс: ГТО.

1978 год - погиб французский певец Клод Франсуа.

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